Денег нет: в Москве закрылось посольство Израиля

Министерство финансов Израиля нарушило свои обязательства и попыталось заставить сотрудников дипломатического ведомства соблюдать указания, которые противоречат существовавшему десятки лет порядку. Поэтому посольство еврейского государства в Москве прекращает работу. Об этом диппредставительство написало на своей странице в социальной сети Facebook.

Вход в задние посольства закрыт, услуги посетителям не предоставляются.

По данным израильских СМИ, Министерство финансов решило сократить расходы на сотрудников МИД и других ведомств, которые работают за рубежом. Также прекратило работу посольство Израиля на Украине.