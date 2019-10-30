Однорукий боец из России вызвал на бой Конора Макгрегора

Однорукий российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов экс-чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

"Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время", – написал в социальной сети Instagram Карапетян, который в 18 лет из-за тяжелой болезни лишился части левой руки.

Напомним, 24 октября Макгрегор прилетел в Москву, где дал пресс-конференцию. Во время общения с журналистами Макгрегор резко высказывался в адрес действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его соотечественников. В итоге вечером возле отеля, где и остановился Конор, стали собираться группы недовольных его высказываниями поклонники Нурмагомедова.

Также Макгрегор подвергся атаке со стороны неизвестного в отеле, в одиозного ирландца была брошена бутылка. Боец успел увернуться от летевшей в его направлении тары, и не пострадал. Во время скандала были слышны выкрики слова "трус".