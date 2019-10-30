На жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело после ссоры со следователем на заправке

На 23-летнего жителя Екатеринбурга заведено уголовное дело "Угроза убийством" после случайной ссоры со следователем во время спора об очереди на подкачку колес. Теперь подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Инцидент, по информации издания 66.RU, произошел 8 сентября на заправочной станции, расположенной на улице Шейнкмана. По словам Антона Истомина, подозреваемого теперь в угрозе убийством, водитель внедорожника премиальной марки с номером 555 попытался отнять у него шланг аппарата для подкачки колес чтобы воспользоваться услугой без очереди.

Нетерпеливый водитель Lexus, не получив желаемого, стал угрожать своему оппоненту, намекая на свой высокий социальный статус, а затем принялся его душить — в этот момент мужчины ушли из поля зрения объектива камеры наблюдения, и на видео нападение не попало, однако Антон впоследствии обратился к медикам и получил заключение о том, что после конфликта у него остались "внутрикожные кровоизлияния в области шеи".

Ошеломленный водитель подошел к своей машине и схватил закрытый складной ножик. "Я не раскрывал лезвие, не демонстрировал его, никаких угроз не озвучивал! Я просто сказал, чтобы он от меня отстал, и что никакого продолжения разговора не будет. Увидев складной нож у меня в руке, он сказал, что вот сейчас точно меня закроют, кричал матом, как разобьет мне лицо", — рассказал Антон о случившемся.

После этого разъяренный водитель внедорожника стал кому-то звонить. Антон, посчитав конфликт исчерпанным, уехал. Спустя час его нашли полицейские, а через неделю он узнал, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", грозящее лишением свободы сроком до двух лет.

Выяснилось, что его оппонентом оказался капитан юстиции Артем Халилов, являющийся заместителем руководителя СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга. Местная пресса, пыталась взять у него комментарии по поводу инцидента, однако водитель Lexus отказался общаться с журналистами, сославшись на тайну следствия.

Адвокаты, взявшиеся за дело Антона Истомина, утверждают, что его действия не образуют состава преступления, чем свидетельствуют снятые камерой наблюдения кадры, на которых видно, что подозреваемый не угрожает ножом и не направляет его на Артема Халилова, который, в свою очередь не ведет себя как человек, здоровью которого что-то угрожает.