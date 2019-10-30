Экс-мэра Туапсе оставят под арестом до конца года

Бывшего мэра Туапсе оставят под стражей до конца года. Ранее адвокаты направили ходатайство об пересмотре меры пресечения, но суд постановил иначе, передает ГТРК "Кубань".

Владимир Зверев обвиняется в превышении полномочий, а также служебном подлоге. По информации СК, в мае этого года к нему обратился частный предприниматель, попросив выделить ему в аренду земельный участок на 49 лет. Чиновнику было известно, что основания для предоставления участка без проведения торгов отсутствуют. Однако, в обход законодательства, он подписал постановление о передаче мужчине земли на территории Туапсе.

Постановление содержало ложные данные о решении Туапсинского районного суда Краснодарского края. Эти сведения явились основанием для предоставления участка. Помимо этого, в договоре была занижена арендная плата за год. В результате действий Зверева бюджету города нанесен ущерб на 23 миллионов рублей. Главу Туапсе задержали, а следователи обратились в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Накануне городской суд отказал адвокату экс-мэра в ходатайстве об изменении меры пресечения и продлил срок ареста. Таким образом, Владимир Зверев останется под стражей на срок до 30 декабря.