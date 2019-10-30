"Вообще лед голый!": заблокировавшая мост авария в Твери попала на видео

В среду на Восточном мосту в Твери произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

Инцидент произошел около 8 утра, в момент наиболее интенсивного движения, когда разогнавшаяся легковушка на летних колесах не смогла затормозить перед фургоном, вылетела на соседнюю полосу, окончательно потеряла управление и попала на встречку.

Автомобиль занесло, и он задел трех других участников движения. Мост встал, и пробка была устранена лишь спустя несколько часов.

"Вообще лед голый", — прокомментировал очевидец, проезжающий мост со скоростью пешехода. Действительно, в последний день октября в Твери и области наблюдался сильнейший гололед, образовавшийся после снегопада и похолодания.

По информации издания TVERIGRAD.RU, в городе в течение трех утренних часов произошло около двух десятков ДТП, в том числе и с маршрутным автобусом, перевернувшимся на улице Димитрова: пострадали два пассажира, а водитель общественного транспорта... сбежал.