Губернатор Токио раскритиковала МОК за перенос марафона Олимпиады в Саппоро

Губернатор Токио Юрико Коикэ раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за намерение перенести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года в другой город.

МОК из-за жары рекомендовал организаторам японских Игр-2020 перенести часть соревнований из Токио в город Саппоро из-за более прохладного климата в этом регионе. Это вызвало негативную реакцию у администрации города Токио.

"Как губернатор, представляющий жителей столицы, я хочу, чтобы соревнования прошли в Токио", – заявила Коикэ, слова которой приводит ТАСС. Коикэ возмутилась прежде всего из-за того, что многочисленные службы столицы Японии уже потратили на подготовку Олимпиады множество сил и средств.

Стоит отметить, что ранее губернатор Токио в шутку предложил провести часть соревнований летней Олимпиады на российских Южнокурильских островах. Посольство России в Японии сообщило, что шутка неуместна, так как у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.

Напомним, Олимпийские игры в 2020 году пройдут с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября.