Зеленский назвал три условия мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме, где обсуждалась тема единства, где сказал, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Что касается третьего пункта, то, по его словам, это должна быть "безопасная реинтеграция". "Не на бумаге, а реальная", — подчеркнул Зеленский на форуме, который транслировал телеканал "Наш".

Президент Украины выразил уверенность, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время, а также заявил, что обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет, но нужен вариант, который поддержит большинство.

Зеленский также считает, что на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма (его Украина считает до сих пор своей, но "временно оккупированной территорией"), которая включала бы в себя четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь.

Эту стратегию, заверил президент Украины, представят обществу для широкого обсуждения, передает РИА Новости.

Накануне, 29 октября, произошло долгожданное событие: украинская сторона ответила ЛНР и выпустила белую сигнальную ракету, что стало подтверждением намерений Украины начать реальное разведение сил от линии разграничения.



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