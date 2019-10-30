СК возбудил дело о геноциде по факту массового убийства детдомовцев в Ейске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового убийства воспитанников Ейского детского дома фашистами. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье "Геноцид".

В начале войны дети были эвакуированы из Симферополя в Ейск. Но летом 1942 года город был оккупирован. В начале октября того же года к детдому подъехали несколько грузовиков, в которые погрузили и увезли ребят.

По данным следствия, убийство совершили члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха.

214 детей погибли в газенвагенах. Их тела были обнаружены в районе Широчанского хутора после освобождения от немецкой оккупации. Эксперты установили, что возраст погибших детей — от 10 до 16 лет, сообщает РИА Новости. Все они были инвалидами и, в соответствии с нацистской идеологией, подлежали уничтожению как "неполноценные люди".

"Большинство трупов неправильного телосложения. У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 — деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез", — говорится в акте наружного осмотра тел.

Часть немецких военнослужащих, принимавших участие в массовом уничтожении детей, были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица так и не понесли наказание.

Петренко подчеркнула, что в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала преступления против человечности не имеют срока давности, поэтому СК имеет основания для расследования.