Игрок "Рубина" Фомин выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр

Полузащитник молодежного состава футбольного клуба "Рубин" Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму во время гостевого матча с московским "Спартаком", выписан из Домодедовской центральной городской больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.

Футболист направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения. Как сообщает пресс-служба "Рубина", сейчас Вячеслав находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты.

Напомним, Фомину диагностировали разрыв селезенки и внутренне кровотечение, повлекшее большую потерю крови. Фомин после столкновения с соперником был срочно госпитализирован в одну из московских клиник.