МИД ДНР: Киев пытается подменить особый статус Донбасса децентрализацией

Украина пытается всеми силами уйти от закрепления в своем законодательстве особого статуса Донбасса. Как заявила в прямом эфире программы "60 минут" глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Киев придумывает разные способы, чтобы подменить это понятие чем-то другим.

"Эта история не новая. Пару месяцев назад нас стали убеждать, что понятие децентрализация – это намного шире и комфортнее для жителей Донбасса, чем особый статус. Мы понимаем, что это очередная уловка, новый способ уйти от выполнения своей части договоренностей. Мы требуем прекратить попытки подмены понятий, требуем имплементации "формулы Штайнмайера" и закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины", — сказала Никонорова.

Кроме того, глава МИД ДНР сообщила, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дату начала отвода войск в районе села Петровское. Правда, саму дату, по просьбе украинской стороны, пока не озвучили. Наталья Никонорова сказала, что "в Киеве боятся провокаций на своей стороне, боятся не удержать ситуацию. Но произойдет это скоро".



На разведении войск в Золотом и Петровском, а также на согласовании единой редакции "формулы Штайнмайера" настаивает и Москва. Кремль и российский МИД не раз обозначали: только при выполнении этих условий можно собирать саммит в "нормандском формате".

Формула была согласована и подписана 1 октября, 29 октября началось разведение.

В МИД России заявили, что Москва довольна начавшимся процессом. Помощник президента России Владислав Сурков отметил, что "если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту".