В Раде нового созыва произошла первая драка

В украинской Верховной Раде нового — девятого — созыва произошла первая драка между депутатами.

Конфликт возник между представителем "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николаем Скориком и избранником от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после голосования по проекту постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Инициатор создания этой комиссии стала "Оппозиционная платформа — За жизнь". Однако парламентарии провалили принятие документа — за него проголосовали только 79 человек, передает ТАСС.

В итоге участникам заседания пришлось разнимать сцепившихся Скорика и Тищенко. При этом Тищенко оторвал пуговицу от пиджака Скорика, а тот назвал представителя фракции "Слуга народа" жлобом.

Трагедия, в результате которой погибли 48 человек, а еще более 240 получили ранения, произошла в Одессе 2 мая 2014 года. На палаточный городок, где жители города собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса, напали боевики из экстремистского "Правого сектора" (запрещен в РФ). Когда люди попытались укрыться от радикалов в Доме профсоюзов, экстремисты подожгли здание. При этом вину за произошедшее украинские власти возложили на самих антимайдановцев.