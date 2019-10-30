Директор гимназии Красногорска просит проверить законность дактилоскопии учащихся

В полицию обратился директор гимназии №2 подмосковного Красногорска. Он сообщил, что в рамках образовательного проекта сотрудники негосударственного университета "Синергия" снимали отпечатки пальцев у школьников и попросил проверить законность данных действий.

По его словам, с педагогами и руководством гимназии это заранее не обговаривалась и не обсуждалась, а о применении программы Genetic-test стало известно лишь в момент проведения занятия.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" сообщили, что по данному заявлению проводится служебная проверка.

Там также отметили, что проанализировав сложившуюся ситуацию, и в связи с обращениями родителей администрация гимназии №2 приняла решение в дальнейшем не проводить подобных мероприятий.

В администрации заверили, что подобный случай в городском округе Красногорск единичный, никакие другие образовательные учреждения нашего округа договоров с МФПУ "Синергия" не заключали.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что отпечатки пальцев у учащихся школы в Красногорске сотрудники "Синергии" снимали без разрешения родителей. В университете, со своей стороны, заверили, что эти данные не сохраняются, а тестирование с помощью технологии Genetic-test – не сбор базы данных, а тест на профориентацию по линиям пальцев.

Роскомнадзо, со своей стороны, сообщил, что выявил и пресек снятие отпечатков пальцев в рамках проекта Genetic test более чем в половине регионов России.

При этом ведомство затребовало у "Синергии" информацию по тестированию с использованием такой технологии в подмосковных школах.

В Роскомнадзоре сообщили, что если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении, а материалы переданы в суд для принятия решения о наложении штрафа.

Размер его, согласно статье КоАП за нарушение использования персональных данных без согласия субъекта в письменной форме, составляет для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных — до 20-ти, а для юридических лиц — до 75 тысяч рублей.