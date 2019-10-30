В Женеве началась разработка новой сирийской конституции

Комитет по разработке новой сирийской конституции начал работать в Женеве. В начале заседания спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен назвал это событие исторически важным.

Впервые за одним столом лицом к лицу сидят 50 представителей от оппозиции и 50 от правительства, пишет агентство "Интерфакс". Тот факт, что все эти люди нашли в себе силы начать переговоры, внушает надежду, добавил Педерсен.

Напомним, комитет, который занимается разработкой новой конституции, состоит из 150 человек. Одна треть – от правительства, вторая – от оппозиции и третья – от гражданского общества Арабской Республики.

Решение о создании комитета было принято в 2018 году.