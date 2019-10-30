Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту "Аэрофлота"

Актрису Лидию Вележеву вывели из салона самолета "Аэрофлота" после скандала, устроенного из-за задержки рейса в Тель-Авив. Покинуть борт супруге Алексея Гуськова помогли полицейские, сама она выходить отказывалась.

Очевидцы утверждают, что артистка была пьяна, а из себя ее вывела поездка на автобусе от терминала аэропорта Шереметьево до самолета — он почти полчаса стоял на улице, а некоторые пассажиры были без верхней одежды. На борту Вележева повздорила с командой воздушного судна, в итоге вылет рейса отложили. Артистку силой вывели стражи порядка, сейчас она вместе со стюардессами объясняется в отделении, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

В Израиль Вележева направлялась на гастроли, но, судя по всему, запланированный на среду спектакль в Нетании будет отменен.

Вележева известна по ролям в лентах "Идиот", "Убойная сила", "Простые истины", "Август. Восьмого", "Волкодав" и "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь".