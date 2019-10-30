Ученые рассказали о пользе кофе

Кофе помогает снизить риск разнообразных заболеваний — от диабета 2 типа до болезни Паркинсона и некоторых видов рака.

Ученые предполагают, что полезный эффект напитка связан с его воздействием на кишечный микробиом. Они изучили образцы кишечной микрофлоры, пишет портал "Вести.Медицина". У пациентов, регулярно употреблявших кофе, бактерии кишечника были более многочисленны и равномерно распределены по толстой кишке. Среди этих бактерий было много противовоспалительных видов и реже встречали вредные.

Исследователи предполагают, что кофеин влияет на метаболизм бактерий и, в свою очередь, бактериальные метаболиты, связанные с кофе, оздоравливают организм человека.