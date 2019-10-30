Работник демонтировал регулярно сбиваемую ограду и попал под машину

В Хабаровске работник демонтировал ограду, регулярно сбиваемую машинами, и попал под колеса.

Инцидент произошел на парковке автосервиса, расположенного на улице Морозова. В этом месте машины регулярно сбивали неудачно расположенную ограду, и было принято решение ее демонтировать.

Работник, выкручивающий последний столбик, попал под колеса заезжающего автомобиля — водитель не заметил мужчину, сидевшего на корточках.

"Теперь вот и меня не увидели на том же месте", — позже рассказал пострадавший изданию "ДВ-новости". Мужчина считает, что ему повезло, поскольку тяжелых травм он не получил, лишь спину ушиб.

Приехавшие полицейские виновником аварии назвали водителя внедорожника.