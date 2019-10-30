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30 октября 201915:30

Россияне назвали размер достойной пенсии

Россияне в ходе социологического исследования рассказали, какой должен быть размер пенсии для достойного уровня жизни в старости. Оказалось, что ожидания у мужчин и женщин различаются и составляют в среднем 42100 рублей и 37500 рублей соответственно.

Кроме того, предпочтения отличаются и в зависимости от возраста опрошенных: чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для жизни. Так, например, участники опроса в возрасте до 24 лет сочли, что для достойной старости хватит 32600 рублей. А вот россияне старше 45 лет уже называли сумму в 43000 рублей, указывается в исследовании, проведенном Superjob.

Однако только на государственную пенсию рассчитывают всего 22% участников опроса. Большинство — 29% — считают, что их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка. Еще 14% рассчитывают на личные сбережения, а 3% респондентов готовы обратиться за финансовой поддержкой к детям.

Среди тех, кто сейчас получает зарплату более 80000 тысяч рублей, еще больше тех, кто готов работать до последнего — 37%. На государственную пенсию эта категория граждан рассчитывает реже всех (13%).

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