Не делай глупостей: мать двоих детей, пропавших в Уфе, обратилась к их отцу по ТВ

Мать двоих маленьких детей, пропавших с отцом четыре дня назад в Уфе, обратилась по телевидению к мужу с просьбой не делать глупостей и вернуться домой.

В эфире телеканала ГТРК "Башкортостан" 34-летняя жительница Уфы Эльмира Мазова обратилась к 37-летнему мужу по имени Артем, попросив его вернуться домой живым и вместе с детьми. Она призвала его не делать глупостей, поскольку очень переживает и беспокоится.

26 октября 2019 года женщина написала заявление в полицию, сообщив, что ее супруг исчез вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет. По обращению было возбуждено уголовное дело.

29 октября в лесном массиве в Калининском районе столицы Башкирии была обнаружена автомашина Kia Sorento, на которой уехал мужчина с детьми. Следствие рассматривает разные варианты случившегося, не исключая, что Артем Мазов мог утопить сыновей в реке. Перед прогулкой мужчина поссорился с женой.

К поискам подключились водолазы, которые обследуют дно реки Уфимка.