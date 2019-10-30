Отец Хабиба: мы бы хотели, чтобы поединок с Фергюсоном состоялся в России

Отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абудулманап Нурмагомедов назвал дату поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном, а также заявил, что хотел бы, чтобы этот бой прошел в России.

"Мы уже об этом говорили с UFC. Это март-апрель. Я думаю, что соперником его должен стать Фергюсон, – приводит слова Нурмагомедова-старшего "РЕН ТВ". – Это будет самый большой бой для UFC за всю историю существования организации. Я объясню почему: 12 побед в серии не было ни у одного бойца. А тут с обоих сторон по 12 побед в UFC. Мы бы хотели, чтобы этот поединок состоялся в России", – подытожил заслуженный тренер России.

Напомним, в начале сентября российский боец в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.