Телеканал "Моя Планета": 10 лет в эфире

Телеканал "Моя Планета" отмечает 10-летие. К своему юбилею телеканал начнет вещание в HD-качестве. Также откроются всероссийские выставки, в эфире появятся новые лица, а фотографы и активные путешественники смогут принять участие в ежегодной премии "Моя Планета-2019".

"Я рад, что "Моя Планета" все эти 10 лет, благодаря самоотверженной работе команды, на равных конкурирует с мировыми грандами в познавательном жанре, при этом располагая несопоставимо меньшими возможностями и ресурсами, — сказал главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников. — Все эти годы мы стараемся не стоять на месте, развиваться, искать новые лица канала, в том числе и среди блогеров, новые идеи программ, каждый сезон запускаем экспериментальные проекты".

Он поблагодарил всех, кто работал на канале и работает на нем сейчас, а также всех зрителей.



К юбилею телеканала в ноябре в аэропортах Санкт-Петербурга, Казани, Симферополя и Новосибирска откроются фотовыставки. Также выставка появится в метро Нижнего Новгорода, чтобы очередной раз продемонстрировать богатейшую культуру России во всем ее многообразии и самобытности.

1 декабря запустится HD-версия телеканала "Моя Планета". Благодаря переходу на формат высокой четкости картинка станет более реалистичной и яркой.

Также на телеканале стартуют новые проекты. Известная актриса и блогер Агата Муцениеце составит хит-парад самых экстремальных развлечений всех регионов мира в проекте "Страшно. Интересно".

В новом документальном проекте "Живая вода" профессиональный врач и телеведущий Роман Фишкин отправится вместе со зрителями в путешествие по тем местам, где из-под земли бьют целебные источники, чтобы понять, в чем удивительная сила воды.

7 ноября начнется прием заявок на премию в области путешествий и приключений "Моя Планета-2019". К участию будут допущены фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях. Выбирать лучших будут пользователи Сети и компетентное жюри.

В новогодние праздники зрителей телеканала ждет несколько громких премьер. Это проект "Кавказский пленник", где ведущий Андрей Понкратов отправится в "добровольный кавказский плен", чтобы по-настоящему плениться Кавказом и составить по нему уникальный путеводитель. Еще одна премьера января 2020 года — уникальный проект "Новая Земля. Погружение в неизвестность". Морские биологи из Московского Университета и профессиональные водолазы отправятся в сложнейшую экспедицию на архипелаг Новая Земля, где рискнут совершить опасное погружение на дно Северного Ледовитого океана.