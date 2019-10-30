Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства. Свои работы представили более трех десятков мастеров из 11 стран. В рамках биеннале запланированы образовательные лекции и документальные фильмы о творчестве известных художников XX века.

Видеопроекции, скульптуры из бумаги, дерева и даже хлеба, живопись, инсталляции: манящее и порой неподвластное пониманию современное искусство. Не дать потеряться на его просторах — задача Московской биеннале. Вот и тема этого года — ориентирование на местности.

Ориентироваться предлагают в специально созданном для биеннале белом городе. Названия улиц — имена авторов. Главные достопримечательности — их работы. Здесь есть даже собственный подземный переход — инсталляция Александра Бродского с видеорядом, переносящим нас в 90-е.

В залах Новой Третьяковки — работы десятков художников со всего мира — США, Китай, Ближний Восток. Кто-то о вечном и глобальном — вот как всегда немного шокирующая композиция американца Тони Мателли против социальных табу. Кто-то о совершенно конкретных проблемах своего города — подмосковные мусорные полигоны на картинах Павла Отдельнова.

"Я очень впечатлен и масштабом полигонов, и, главное, масштабом проблемы. Я просто понял для себя, что пора начать сортировать мусор, я начал его сортировать", — говорит он.

Фото и видеоколлажи художников из Нидерландов — это уже давно не старая голландская школа. Никаких пейзажей, портретов и натюрмортов — мощный манифест в современных формах.

"Мы работали совместно с Эдди Бала, и работа — о войне в Сирии", — говорит художник Харм Вейстра.

И сами работы, и то, как их демонстрируют зрителю — новое слово даже для такого ультрасовременного искусства.

"В разреженном пространстве, очень дозировано, создавая для зрителя все возможности войти в очень тесный непосредственный контакт с художественными произведениями", — объясняет генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Как и в городе, правил никаких нет — ты двигаешься вдоль домов, вдоль этих павильонов", — говорит архитектор Сергей Чобан.

- Подглядываем за соседом?

- Да, подглядываем за соседом. Но в данном случае соседи все сделали для того, чтобы за ними подглядывали.

Часть работ — из коллекции крупнейшего австрийского музея Альбертина. Из Вены привезли самых дорогих европейских художников — Георг Базелиц, Герхард Рихтер, Герман Ницш.

"Здесь я правда получил удовольствие, потому что на одном пространстве за 15 минут ты видишь как минимум половину мира громких имен", — делится впечатлениями телеведущий Андрей Малахов.

Увидеть все это посетители смогут уже завтра. Выставка откроется в западном крыле Новой Третьяковки и продлится до конца января.