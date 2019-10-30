Не было другого выбора: Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Новая декларация послов стран НАТО не обязывает Украину вернуть права этническим венграм, которые проживают на территории Незалежной. А это около 150 тысяч человек. Правительство Венгрии не готово пожертвовать их интересами ради геополитики. Поэтому другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию, у страны нет, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД добавил, что его страна отправляла Киеву предложения, которые Украина должна была выполнить, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Однако Незалежная их отвергла, пишет агентство ТАСС.

Темы Украина могут коснуться Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что обсуждать будут не правительство Украины, а проблемы нацменьшинств, живущих в стране.