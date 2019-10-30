Первые родители легально получили "Фризиум", без которого не обойтись их больным детям

Долгожданное событие для семей с детьми, страдающими эпилепсией: в Москве легально начали выдавать жизненно важный и пока не зарегистрированный в России препарат "Фризиум".

Это единственное лекарство, которое способно снять судороги, когда аналоги не работают, и тот самый препарат, покупка которого летом едва не обернулась уголовным делом для мамы больного ребенка. Сегодня Елена Боголюбова впервые за 10 лет шла получать "Фризиум" для сына в аптеку, бесплатно и не рискуя собственной свободой.

"Я очень рада, что это свершилось, и очень хочется надеяться, что это будет на постоянной основе. То, что начало положено — это замечательно. Теперь надеюсь, что всегда будем в поликлинику приходить, получать расписку и каждые три месяца получать препарат", — говорит она.

Как раз после истории Боголюбовых в рекордные сроки был разработан механизм ввоза в Россию незарегистрированных препаратов. Распоряжением правительства были выделены деньги на закупку. Пока поступила только первая легальная партия лекарства, которой должно хватить на три месяца.