Екатерина. Самозванцы

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 октября 201916:22

Восьмиклассник выстрелил из травмата в московской школе: СКР проводит проверку

Следователи начали проверку по факту стрельбы из травматического пистолета в московской школе, устроенной одним из учеников.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

В свою очередь, пресс-служба главного управления МДВ по Москве уточнила, что идет о столичной школе № 717 в Войковском районе, где 29 октября восьмиклассник принес в учебное заведение травматический пистолет, зарегистрированный на его отца, после чего выстрелил из него в пол. Отмечается, что никто не пострадал, сотрудники полиции изъяли оружие и составили в отношении владельца протокол об административном нарушении.

Директор школы № 717 Екатерина Шарникова подтвердила информацию об инциденте, рассказав, что после случившегося педагог немедленно изолировала подростка и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Проводится служебная проверка, по итогам которой против виновных будут приняты соответствующие меры.

Сейчас

16:11

Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

15:49

Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

14:37

В Женеве началась разработка новой сирийской конституции

14:11

В Думу поступил законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

13:51

Первый снег в Москве растает к выходным

13:41

Турция готова расширить зону безопасности в Сирии

11:34

В Москве закрылось посольство Израиля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

27 минут назад
В Женеве началась разработка новой сирийской конституции

В Женеве началась разработка новой сирийской конституции

1 час назад
Восьмиклассник выстрелил из травмата в московской школе: СКР проводит проверку

Восьмиклассник выстрелил из травмата в московской школе: СКР проводит проверку

10 минут назад

Трансляции

18:15

Пресс-конференция Владимира Путина и Виктора Орбана
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
СК возбудил дело о геноциде по факту массового убийства детдомовцев в Ейске

СК возбудил дело о геноциде по факту массового убийства детдомовцев в Ейске

1 час назад
Не делай глупостей: мать двоих детей, пропавших в Уфе, обратилась к их отцу по ТВ

Не делай глупостей: мать двоих детей, пропавших в Уфе, обратилась к их отцу по ТВ

1 час назад
Школьница спасла подругу от крокодила, выдавив ему глаза

Школьница спасла подругу от крокодила, выдавив ему глаза

48 минут назад
Топ-10 стран мира по числу поданных заявок на патенты

Топ-10 стран мира по числу поданных заявок на патенты

10 часов назад
Юлию Галкину брали в театральный как роковую, а она оказалась правильной

Юлию Галкину брали в театральный как роковую, а она оказалась правильной

2 часа назад
В Думу поступил законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

В Думу поступил законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

2 часа назад
Зеленский назвал три условия мира в Донбассе

Зеленский назвал три условия мира в Донбассе

2 часа назад
Трое детей и их бабушка с дедушкой заживо сгорели на даче под Петербургом

Трое детей и их бабушка с дедушкой заживо сгорели на даче под Петербургом

2 часа назад
Денег нет: в Москве закрылось посольство Израиля

Денег нет: в Москве закрылось посольство Израиля

4 часа назад
Найден самый большой в истории гриб

Найден самый большой в истории гриб

5 часов назад
Эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в 45 тысяч евро

Эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в 45 тысяч евро

8 часов назад
Большая премьера с Мариной Александровой: новые серии кинопроекта "Екатерина. Самозванцы"

Большая премьера с Мариной Александровой: новые серии кинопроекта "Екатерина. Самозванцы"

4 часа назад
95
Нужна помощь: Данира Дингизбаева спасет операция на челюсти

Нужна помощь: Данира Дингизбаева спасет операция на челюсти

21 час назад
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Голодающие грибы теряют способность к половому размножению

Голодающие грибы теряют способность к половому размножению

45 минут назад
Россияне назвали размер достойной пенсии

Россияне назвали размер достойной пенсии

1 час назад
Mitsubishi отказалась от партнерства с крупным игровым издателем Blizzard из-за политического скандала

Mitsubishi отказалась от партнерства с крупным игровым издателем Blizzard из-за политического скандала

1 час назад
В Раде нового созыва произошла первая драка

В Раде нового созыва произошла первая драка

1 час назад
Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту "Аэрофлота"

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту "Аэрофлота"

1 час назад
МИД ДНР: Киев пытается подменить особый статус Донбасса децентрализацией

МИД ДНР: Киев пытается подменить особый статус Донбасса децентрализацией

2 часа назад
Первый снег в Москве растает к выходным

Первый снег в Москве растает к выходным

2 часа назад
Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

2 часа назад
Гиды назвали любимые места у иностранных туристов в Москве

Гиды назвали любимые места у иностранных туристов в Москве

2 часа назад
В Таиланде открылась пещера, "заточившая" команду юных футболистов

В Таиланде открылась пещера, "заточившая" команду юных футболистов

3 часа назад
Губернатор Токио раскритиковала МОК за перенос марафона Олимпиады в Саппоро

Губернатор Токио раскритиковала МОК за перенос марафона Олимпиады в Саппоро

3 часа назад
Внедорожник угодил под БТР в Улан-Удэ

Внедорожник угодил под БТР в Улан-Удэ

3 часа назад
"Вообще лед голый!": заблокировавшая мост авария в Твери попала на видео

"Вообще лед голый!": заблокировавшая мост авария в Твери попала на видео

3 часа назад
Пенсионерка отсудила у москвича проданную ему же квартиру

Пенсионерка отсудила у москвича проданную ему же квартиру

3 часа назад
Антон Шипулин: половину зарплаты, пока я депутат, буду перечислять ветеранам

Антон Шипулин: половину зарплаты, пока я депутат, буду перечислять ветеранам

4 часа назад
В возрасте 123 лет умерла старейшая жительница России

В возрасте 123 лет умерла старейшая жительница России

4 часа назад
Акция "Колокол памяти" в Москве началась с удара в соловецкий рельс

Акция "Колокол памяти" в Москве началась с удара в соловецкий рельс

4 часа назад
Магний, кальций и железо: диетолог рассказала о пользе тыквы

Магний, кальций и железо: диетолог рассказала о пользе тыквы

4 часа назад
Самолет рухнул на жилой дом в Нью-Джерси

Самолет рухнул на жилой дом в Нью-Джерси

4 часа назад
Однорукий боец из России вызвал на бой Конора Макгрегора

Однорукий боец из России вызвал на бой Конора Макгрегора

4 часа назад
Суд заочно арестовал сбежавшего оппозиционера, бросившего бутылку в полицейского

Суд заочно арестовал сбежавшего оппозиционера, бросившего бутылку в полицейского

5 часов назад
Сверхсекретный космический корабль X-37B побил рекорд пребывания на орбите

Сверхсекретный космический корабль X-37B побил рекорд пребывания на орбите

5 часов назад
Что можно сделать, чтобы не потолстеть с возрастом

Что можно сделать, чтобы не потолстеть с возрастом

5 часов назад
В Samsung придумали гибкий смартфон в стиле Motorola RAZR

В Samsung придумали гибкий смартфон в стиле Motorola RAZR

5 часов назад
Экономисты: государству выгодней оплачивать лекарства по рецепту, чем лечение больных

Экономисты: государству выгодней оплачивать лекарства по рецепту, чем лечение больных

5 часов назад
Российские военные развернули "Подсолнухи"

Российские военные развернули "Подсолнухи"

6 часов назад
В Екатеринбурге жители дома устроили травлю соседу-инвалиду из-за парковки

В Екатеринбурге жители дома устроили травлю соседу-инвалиду из-за парковки

6 часов назад
WhatsApp подал в суд на компанию, продававшую "отмычку" для мессенджера

WhatsApp подал в суд на компанию, продававшую "отмычку" для мессенджера

6 часов назад
Территория азарта: как игорная зона в Крыму скажется на рынке жилья и ценах

Территория азарта: как игорная зона в Крыму скажется на рынке жилья и ценах

6 часов назад
Овечкин – первая звезда дня в НХЛ, Свечников – вторая. Видео

Овечкин – первая звезда дня в НХЛ, Свечников – вторая. Видео

7 часов назад
Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами

Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами

7 часов назад
Комплекс "Булава" испытали на ракетоносце "Князь Владимир"

Комплекс "Булава" испытали на ракетоносце "Князь Владимир"

10 часов назад
В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия

В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия

14 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

28.10.2019 15:48
Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

28.10.2019 11:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку