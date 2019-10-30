Восьмиклассник выстрелил из травмата в московской школе: СКР проводит проверку

Следователи начали проверку по факту стрельбы из травматического пистолета в московской школе, устроенной одним из учеников.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

В свою очередь, пресс-служба главного управления МДВ по Москве уточнила, что идет о столичной школе № 717 в Войковском районе, где 29 октября восьмиклассник принес в учебное заведение травматический пистолет, зарегистрированный на его отца, после чего выстрелил из него в пол. Отмечается, что никто не пострадал, сотрудники полиции изъяли оружие и составили в отношении владельца протокол об административном нарушении.

Директор школы № 717 Екатерина Шарникова подтвердила информацию об инциденте, рассказав, что после случившегося педагог немедленно изолировала подростка и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Проводится служебная проверка, по итогам которой против виновных будут приняты соответствующие меры.