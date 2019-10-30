Свитолина обыграла Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго тура Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне за один час 37 минут обыграла представительницу Румынии Симону Халеп – 7:5, 6:3.

Свитолина четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Халеп, занимающей пятое место в рейтинге WTA, один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

Таким образом, уроженка Одессы одержала вторую победу на турнире и гарантировала себе участие в полуфинале. Стоит отметить, что Свитолина является действующей чемпионкой Итогового чемпионата WTA.