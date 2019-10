Свитолина обыграла Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго тура Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне за один час 37 минут обыграла представительницу Румынии Симону Халеп – 7:5, 6:3.

Свитолина четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Халеп, занимающей пятое место в рейтинге WTA, один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g