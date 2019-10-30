"Локомотив" и "Спартак" оштрафованы на 230 тысяч рублей по итогам матча РПЛ

Футбольные клубы "Локомотив" и "Спартак" оштрафованы Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 14-го тура Российской премьер-лиги, об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Красно-белые" на поле "РЖД-Арены" в Москве разгромили железнодорожников со счетом 3:0, дубль оформил Джордан Ларссон (79-я, 81-я минуты), а также единожды отличился Эсекьель Понсе.

"За скандирование оскорбительных выражений "Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование пиротехники – на 80 тысяч рублей, – сообщил Григорьянц, слова которого приводит ТАСС. "Спартак" также оштрафован по итогам этого матча. За оскорбительные скандирования клуб получил штраф размером 80 тысяч рублей, а за использование пиротехники "красно-белые" оштрафованы на 20 тысяч рублей", – подытожил глава КДК РФС.

Напомним, "Спартак" прервал безвыигрышную серию в чемпионате России из шести матчей и с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Локомотив" расположился на третьей строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем туре российской премьер-лиги "красно-белые" в понедельник, 4 ноября, примут тульский "Арсенал", а железнодорожники двумя днями ранее на выезде сыграют с "Уфой".