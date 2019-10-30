У Рики Мартина и его партнера родился четвертый ребенок

У 47-летнего пуэрто-риканского музыканта и актера Рики Мартина и его официального мужа Джвана Йосефа родился четвертый ребенок. Сына, как и предыдущих детей, выносила и родила суррогатная мать.

Мальчика, как сообщил Рики Мартин на своей странице в "Инстаграме", назвали Ренн Мартин-Йосеф.

В 2008-м у Мартина, мечтающего, по его признанию, о большой семье, появились двойняшки Маттео и Валентино.

Десять лет спустя – после того, как он официально сочетался браком с Джваном Йосефом, у пары родилась дочь, которую назвали Люсия Мартин-Йосеф.

Если с сыновьями пара появляется и фотографируется достаточно часто, то фото дочери певец обнародовал относительно недавно.