Пассажир снял на видео смертельное столкновение двух машин в Геленджике

Трагически закончилась для жителя Кубани поездка в окрестностях Геленджика — он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил другую легковушку. От полученных травм 24-летний водитель ВАЗ-2112 скончался. Его пассажир в момент столкновения вел прямую трансляцию.

ДТП произошло в 10:50 в понедельник, 28 октября, на подъезде к селу Дивноморское, уточнили в региональном управлении МВД. На кадрах видно, как в изгибе дороги водитель на высокой скорости пересекает сплошную линию и выезжает на встречную полосу. Завершить обгон ему не удалось — "двенадцатая" протаранила встречный Hyundai.

От удара иномарку отбросило на отбойник, разбитая "Лада" остановилась в паре метров от нее. Виновник аварии скончался на месте, его пассажир не пострадал, зато в больнице оказались три человека из салона Hyundai.