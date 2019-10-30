Черчесов выступил с лекцией в штаб-квартире УЕФА в Ньоне

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами, обучающимися на категорию PRO.

"Уже второй год я с удовольствием принимаю приглашение руководителя Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа выступить перед тренерами из ряда европейских стран, которые обучаются на категорию PRO, – приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. – На мой взгляд, у нас получился содержательный диалог, в ходе которого мы обменялись мнениями об особенностях тренерской профессии как на уровне сборных, так и клубов.

Коллег интересовали вопросы, касающиеся работы в сборной России, и я постарался дать на них содержательные ответы. Хотел бы со своей стороны поблагодарить Франка Лудольфа за приглашение, а участников семинара – за конструктивную и интересную беседу, – подытожил наставник сборной России.