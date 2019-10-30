Муж-альфонс заставил жену продать волосы за кредиты

После того, как в "Прямом эфире" Регина Камалетдинова из Петербурга рассказала, как стала жертвой брачного афериста Григория Паламарчука и его матери Жанны, в редакцию программы стало приходить множество сообщений от женщин, которые оказались в подобной ситуации.

В студию, в частности, пришла 33-летняя Мария Макарова из Балашихи, которая обвинила своего бывшего мужа Ивана в том, что он оказался альфонсом – продал ее квартиру, заставил взять кредиты, сдать в ломбард дорогие вещи и даже состричь роскошные волосы.

Более того: по словам Марии, даже после развода он приходил к ней, бил на глазах дочери и насиловал. В результате она забеременела, а теперь может остаться на улице с тремя детьми.

Сам Иван уверяет, что никогда бы так не поступил с любимой женщиной, а квартиру свою она продала сама, но растранжирила деньги.

Что же касается их расставания, то Иван уверяет: это Мария выгнала его из дома.

Можно ли верить этой паре, и кто из них говорит правду? Что рассказывают о них близко знакомые с Марией и Иваном? Почему экс-супруг отказался проходить детектор лжи, и что показали результаты теста, на который согласилась Мария?

Подробности этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".