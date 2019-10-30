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30 октября 201917:35

Леброн Джеймс отправил грузовик с едой спасателям, которые тушат пожары в Лос-Анджелесе

Леброн Джеймс отправил грузовик с едой спасателям, которые тушат пожары в Лос-Анджелесе

Американский баскетболист, форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отправил грузовик с мексиканской едой тако спасателям, которые борются с пожарами в Лос-Анджелесе, об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

"Спасибо Леброн за щедрый подарок в виде грузовика с едой для спасателей и пожарных департамента Лос-Анджелеса", – написал Гарсетти в социальной сети Twitter.

Напомним, лесной пожар, получивший название "Гетти", возник в ночь на понедельник, из-за чего на всей территории Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали уже около двухсот тысяч человек. Во многих школах и университетах отменены занятия.

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