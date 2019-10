Леброн Джеймс отправил грузовик с едой спасателям, которые тушат пожары в Лос-Анджелесе

Американский баскетболист, форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отправил грузовик с мексиканской едой тако спасателям, которые борются с пожарами в Лос-Анджелесе, об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

"Спасибо Леброн за щедрый подарок в виде грузовика с едой для спасателей и пожарных департамента Лос-Анджелеса", – написал Гарсетти в социальной сети Twitter.

Thank you, @KingJames, for generously sending a taco truck to support our @LAFD firefighters, first responders, and partner agencies working to fight the #GettyFire. pic.twitter.com/rgTSMgWXLU