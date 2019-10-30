Все 103 посольства Израиля в разных странах объявили забастовку

Израильский МИД закрыл 103 посольства по всему миру. Причина – Министерство финансов еврейского государства серьезно урезало зарплату дипломатам, работающим за рубежом. Забастовка бессрочная, она будет идти до тех пор, пока Минфин не выполнит все требования, заявил глава профсоюза дипломатических работников Ханан Годер.

Он пояснил, что дипломатам нужно снимать хорошее жилье, посещать дорогие заведения и достойно выглядеть, так как они представляют страну, пишет агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что закрылось посольство Израиля в Москве. На своей странице в социальной сети Facebook диппредставительство написало, что Министерство финансов нарушило свои же обязательства и пытается нарушить существующие уже десятки лет правила.