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30 октября 201918:14

Избитую в детсаду девочку обследовали врачи, следователи Ярославля завели дело

76.ru

Следователи Ярославля возбудили уголовное дело после того, как стало известно об инциденте в одном из детских садов.

Там, как сообщалось ранее, толпа детей во время прогулки избивала 4-летнюю девочку. Видео, появившееся в соцсетях и СМИ, очевидец снял из окна дома.

Отмечалось, что воспитатель обратила внимание на избиение ребенка только через несколько минут. Она отстранена от работы.

Свою проверку ведут управление образования мэрии Ярославля, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка в регионе, а в управлении СК по Ярославской области приняли решение возбудить уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Санкции по ней предусматривают от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Официальный представитель регионального управления СК РФ Кристина Гузовская сообщила РИА Новости, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Ярославле, однако, есть те, кто вступился за воспитателя, призывая не торопиться с расправой. Известно, что у нее 40-летний стаж работы, педагог все годы была на хорошем счету.

Что же касается избитой 4-летней девочки, то ее обследовали врачи – хирург и травматолог. Было подозрение на травму позвоночника, но, к счастью, с ребенком все в порядке.

Как сообщил местному новостному порталу 76.Ru источник в Ярославской областной детской больнице, патологий у девочки не выявлено, показаний для госпитализации не было.

Ранее также сообщалось, что с ребенком пообщается психолог.

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