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30 октября 201918:10

Юбилейный "Шелковый путь" в 2020 году пройдет по территории трех стран

silkwayrally.com

Юбилейный десятый ралли-марафон "Шелковый путь" в 2020 году пройдет по территории России, Казахстана и России и станет самым протяженным этапом чемпионата мира FIM по кросс-кантри и Кубка мира FIA по ралли-рейдам.

"Мы готовим для наших участников первоклассный маршрут с несколькими сюрпризами, о которых объявим через месяц, – сообщил руководитель проекта Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба "Шелкового пути". – От нас требуется подготовить интересное ралли, которое одновременно будет соответствовать особым требованиям FIA и FIM. С помощью ралли нам хочется познакомить вас с местными жителями, продемонстрировать их культуру и красоту их регионов".

Старт ралли-рейда будет дан 3 июля 2020 года на Красной площади в Москве. Финиш гонки состоится в Урумчи 16 июля, ознаменовав собой завершение маршрута длиной около восьми тысяч километров.

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