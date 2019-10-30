Два руководителя и сотрудник ОМВД подмосковного Ступина арестованы

Бабушкинский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 28 декабря 2019 года главу полиции подмосковного Ступино Антона Антонова и двух его коллег — Артура Кучева, Олега Борща, четвертый фигурант дела о взятке отправлен под домашний арест.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Она подчеркнула, что Илья Дошин до 28 декабря 2019 года должен будет отбывать домашний арест.

Все подсудимые обвиняются в получении взятки в полмиллиона рублей. В момент передачи денег 28 октября начальник полиции Ступино, и.о. руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных этого подразделения были задержаны с поличным.