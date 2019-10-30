"Трактор" нанес минскому "Динамо" девятое поражение кряду в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" на льду домашней арены имени Валерия Белоусова обыграл минское "Динамо" со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

У победителей встречи дубль оформил Энвер Лисин (22-я, 37-я минуты) и по разу отличились Федор Малыхин (11) и Александр Авцин (57), который также записал на свой счет две результативные передачи, а у гостей единственную шайбу забросил Шейн Принс (50).

"Трактор" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 22 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Динамо", потерпевшее девятое поражение кряду, расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе 17 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинцы в субботу, 2 ноября, примут екатеринбургский "Автомобилист", а минчане днем ранее на выезде сыграют с магнитогорским "Металлургом".