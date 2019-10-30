Аэрофлот взял курс на цифровизацию: интернет на борту, биометрия и безбумажная кабина

Четвертое место по цифровизации в течение нескольких лет среди мировых лидером авиаперевозок уверенно удерживает Аэрофлот. Российская авиакомпания взяла курс на цифровую трансформацию бизнеса: перевод своих услуг в онлайн. Об этом на 17-м Международном авиационном форуме "Крылья будущего" заявил замгендиректора по информационным технологиям Аэрофлота Кирилл Богданов.

Авиакомпания уверенно наращивает долю интернет-сервисов. Если в 2017 году сайт Aeroflot.ru посещали 117 миллионов человек, то по итогам 2019 посещаемость ресурса возрастет до 134 миллионов пользователей. За два года с 49,2% до 54,8% возросла доля онлайн-регистраций на рейсы авиакомпании. Вслед за расширением выбора услуг Аэрофлота растет и поступления от онлайн-продаж: если в 2015 году продажи онлайн дали 91 миллиард рублей авиакомпании, то в 2018 году онлайн-продажи выросли до 195 миллиардов рублей. Доля онлайн-продаж в общем объеме выручки Аэрофлота к концу 2019 года составит 37,7%, подчеркнул Кирилл Богданов.

Теперь через интернет можно оплатить предварительный выбор места в салоне самолета, повышение класса обслуживания милями или деньгами, заказать трансфер или выбрать платное меню.

На сайте Аэрофлота одна из наиболее популярных и востребованных онлайн-услуг – мобильное приложение. В этом приложении есть также голосовой поиск авиабилетов, поэтому сервис подходит для людей с ограниченными возможностями. Здесь также можно купить медстраховку, заказать билеты на Аэроэкспресс, арендовать автомобиль. Спрос на мобильное приложение устойчиво растет: в 2018 году его скачали и установили вдвое больше пользователей, чем в 2017 году.

Для авиакомпании важная часть цифровой трансформации – оснащение самолетов доступом в интернет. Сейчас доступом в интернет оборудован весь дальнемагистральный флот компании, состоящий из аэробусов А330 и Boeing777. Всего 41 самолет. Авиакомпания с 2020 года начинает масштабную программу оснащения интернетом еще 18 самолетов Boeing777, интернет-доступом будет также оборудованы все поступающие с заводов в аэрофлотовский парк самолеты МС-21 и А320 NEO.

Кроме того, ведущий российский авиаперевозчик предоставляет бесплатный доступ к развлекательному контенту с персональных мобильных устройств – ноутбуков или смартфонов: такую возможность предоставляют 32 аэрофлотовских самолетов Airbus A320.

Замгендиректора Аэрофлота по информационным технологиям добавил, что компания уделяет огромное внимание автоматизации процессов в аэропорту. Безбумажный (мобильный) посадочный билет на рейсы Аэрофлота можно использовать в 38 аэропортах вылета, включая Шереметьево. А в Шереметьеве можно самостоятельно зарегистрировать и сдать багаж на специальных 20 стойках. Это уникальное российское решение, которое совместно разработали авиакомпания Аэрофлот и московский аэропорт Шереметьево.

Цифровизация активно развивается Аэрофлотом при обслуживании судов онлайн и полетах. Например, пояснил Кирилл Богданов, вся летная документация автоматически загружается в бортовой компьютер самолета и на планшет, также с лайнера поступает информация о всех значимых событиях на борту, а все необходимые данные актуализируются не только в базовом аэропорту Шереметьево, но и во всех используемых авиакомпанией аэропортах. Более того, данные каждого полета используются для дальнейшего улучшения техники пилотирования и повышения безопасности.

Аэрофлот также понимает важность использования мобильных устройств летным персоналом: по всей маршрутной сети авиакомпании внедряется модуль "электронный кейтеринг". Уже сейчас бортпроводники видят на своих служебных планшетах всю информацию о рейсе: загрузка, компоновка воздушного судна, данные о пассажирах и их статус в программе лояльности, заказанное спецпитание, документацию. Цель развития этой технологии – полностью "безбумажная кабина".

Авиакомпания также планирует совершенствовать "монитор руководителя". На его базе будет создан многоцелевой "портал руководителя", который станет современным цифровым инструментом для топ-менеджеров Аэрофлота при принятии решений, с доступом к оперативной информации авиаперевозчика.