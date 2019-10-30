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30 октября 201920:54 Алексей Петров

Визит Путина в Будапешт: Венгрия заплатит за российскую нефть 10 миллиардов долларов

Визит Путина в Будапешт: Венгрия заплатит за российскую нефть 10 миллиардов долларов

Венгрия будет покупать российскую нефть и в общей сложности заплатит за неё как минимум 10 миллиардов долларов. Подписание многолетнего контракта — один из первых итогов сегодняшнего визита Владимира Путина в эту страну. В отличие от некоторых своих соседей Будапешт делает ставку на сотрудничество с Москвой. И в ходе встречи российского президента и венгерского премьера Виктора Орбана речь идёт о проектах, которые принесут выгоду обеим странам.

Торжественная встреча президента России в аэропорту. Пока Ил-96 подруливает, спешно расстилают красную ковровую дорожку, выстраиваются солдаты почетного караула в исторической форме. Путина встречает глава венгерского МИДа, у которого сегодня день рождения. Президент РФ поздравляет министра.

Ответный визит. Осенью Орбан был в Москве, теперь очередь российской стороны.

Место, где проходят переговоры — частичка истории Венгрии. Уникальный архитектурный ансамбль, известный как Кармелитское подворье. Старинный монастырь, потом крепостной театр. Он действовал до Первой мировой войны. Затем здесь располагались военные склады, позднее различные госструктуры. И вот теперь здесь новая резиденция главы кабмина Венгрии.

Общение начинается во внутреннем дворике. Затем Путин и Орбан вместе приветствуют делегации, выстроившиеся в бывших монастырских коридорах. Все явно в хорошем настроении.

В Будапешт помимо ключевых министров прилетели руководители "Росатома" и "Газпрома". Когда Путин жмет руку Миллеру, заходит речь о том, чего ждали несколько лет — Дания, несмотря на внешнее давление, дала разрешение на прокладку "Северного потока-2". О чем президент России сообщает и венгерскому премьеру.

Еще пара реплик с главой "Газпрома" и протокольное фото — начало переговоров. Речь не только о двусторонних отношениях и совместных проектах.

"Всегда, когда приезжаю в Будапешт, любуюсь городом", — говорит Путин.

"Красивый город, но погода плохая", — соглашается Орбан.

"В любую погоду красивый", — улыбается президент РФ.

Погода, впрочем, действительно подвела. Но несмотря на это, туристы с телефонами и фотоаппаратами дежурят у Кармелитского подворья.

Лидерам двух государств есть что обсудить. В прошлом году объём взаимной торговли вырос без малого на 30% и составил 7 миллиардов долларов. И это несмотря на санкции ЕС и ответные ограничения со стороны Москвы.

Среди ключевых направлений — ядерная энергетика. АЭС "Пакш", которая находится в 100 километрах от Будапешта, была построена ещё по советскому проекту. Теперь "Росатом" намерен ввести в строй два новых энергоблока. Для Венгрии — это важнейший проект, который позволяет обеспечить энергобезопасность.

В газовой сфере сотрудничество тоже растет — в прошлом году было поставлено более семи миллиардов кубометров. Такой же объём газа закачали уже за первую половину нынешнего года.

В Евросоюзе есть разные точки зрения на то, как строить отношения с Россией. Венгрия традиционно демонстрирует прагматизм, поддерживая политический диалог и развивая совместные проекты. Даже несмотря на то, что такой подход не раз вызывал нервную реакцию Брюсселя.

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