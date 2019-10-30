"Урал" вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв по пенальти "Арсенал"

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу екатеринбургский "Урал" на поле домашней арены в серии пенальти обыграл тульский "Арсенал".

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев поля мячи забили Николай Димитров (24-я минута) и Отман Эль-Кабир (37, пенальти), а у гостей – Георги Костадинов (14) и Сергей Ткачев (34).

Дополнительное время также победителя не выявило. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Урала" – 5:4. Таким образом, уральцы вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем противостояния "Нижний Новгород" – "Шинник".