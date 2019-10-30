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30 октября 201921:35 Денис Давыдов

Будущий посол в России: США не смогут помешать "Северному потоку-2"

Будущий посол в России: США не смогут помешать "Северному потоку-2"

"Вашингтон уже не может помешать реализации "Северного потока-2" — так кандидат на должность посла США в России Джон Салливан ёмко и кратко объяснил в присутствии американских сенаторов, кто и почему так долго просил Копенгаген не пускать российский газ в Германию и Австрию. Чтобы после таких слов так и не остаться просто кандидатом, Салливан добавил: "Возможно, не может помешать". Впрочем, сенаторы и так всё поняли и спросили заместителя Помпео об Украине. И тут Салливан снова выдал про российский газ, а точнее про то что Украина — "наркотически от него зависима".

Дипломат в новой должности еще не утвержден, но уже молчит, как рыба. Ловим его в коридорах Конгресса, но говорить Салливан явно не готов.

Спрашиваю: "Господин Салливан, как бы вы оценили российско-американские отношения?"

Он держит путь в комитет по международным делам. В руках пухлый портфель, как говорят конгрессмены, утверждение посла для работы в России — важнейшее назначение. Отмечают роль Москвы в отношениях с Вашингтоном.

Салливан занял свое место, сейчас рассядутся конгрессмены и начнется процедура утверждения. Салливану 59 лет, но послом он никогда не работал, его вообще не назовешь кадровым дипломатом. Он в Госдепартаменте всего два года, но на очень высоком посту — заместитель госсекретаря. В обстановке не стихающей антироссийской истерии коллеги из Конгресса бросают в адрес Москвы голословные обвинения одно за другим.

"Господин Салливан в нашем недавнем с ним разговоре сказал, что он, очевидно, столкнется с трудностями, если будет назначен на эту должность. Но это случится наверняка, ведь Россия – наш противник, не забывайте об этом. Они вмешивались в наши президентские выборы, и они вели свою враждебную деятельность не только по отношению к нам", — сообщил Бен Кардин, сенатор США от штата Мэриленд.

В зале много говорят о новом российском газопроводе "Северный поток-2". Он Вашингтону, как кость в горле — альтернатива дорогущему американскому газу для стран ЕС. Дипломат уверен, что это еще и рычаг Москвы, чтобы давить на Украину.

"Северный поток-2" может предоставить России колоссальный рычаг давления, поскольку у Украины появилась наркотическая зависимость от российского газа. Наш приоритет – противостояние реализации "Северного потока-2", но строительство завершено уже на 80% и я считаю, что у России есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить все работы", — проинформировал Конгресс Салливан.

"Очевидно, что Россия не собирается останавливаться в попытках влиять на наши выборы. Что вы, как будущий посол США в РФ можете предложить, чтобы изменить сложившуюся ситуацию?" – спросил его один из конгрессменов.

"В качестве ответных мер мы планируем экономические, визовые санкции и уголовные преследования. Но это не останавливает Россию. Недавно мы стали использовать новые методы давления, и они включают в себя всевозможные опции, в том числе, кибернетические", — ответил Салливан

В санкциях он как рыба в воде. По образованию юрист. Юридические отделы возглавлял в министерствах обороны и торговли. Консультировал бизнес по вопросам санкций, торговых споров. Но в новой должности круг вопросов, конечно, будет намного шире.

"Необходимость принципиального взаимодействия с Россией как никогда важна для наших национальных интересов. Статус России как ядерной сверхдержавы и постоянного члена Совета Безопасности ООН обязывает нас взаимодействовать", — заявил Салливан.

Он готов обсуждать продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Дипломат настаивает — в документ должны быть включены новые виды оружия. Беспокоит его и само функционирование посольства в России. Как известно, Москва, отвечая на высылку наших дипломатов из США, сократила американские миссии в России.

"Мы ведем дискуссии с российским МИДом по вопросу высылки американских дипломатов и закрытия консульства в Петербурге. Из-за действий Москвы мы закрыли российское консульство в Сан-Франциско и у нас нет планов по возобновлению его работы. Оно использовалось не только для дипломатической деятельности", — подчеркнул Салливан.

И снова только голословные обвинения, доказательств Салливан не приводит. Но конгрессмены остались довольны выступлением. Голосование о его назначении пройдет уже на этой неделе.

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