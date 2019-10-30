Дания дала добро "Северному потоку", но США обещают вставлять палки в колеса

Датское энергетическое агентство одобрило строительство "Северного потока-2". Получение этого разрешения было последним препятствием на пути реализации масштабного проекта.

Nord Sream 2 трижды направлял запросы в Копенгаген, предлагая разные варианты маршрута. В качестве официальных причин отсутствия разрешения называлось возможное влияние проекта на судоходство и экологию. На деле же вопрос был, скорее всего, политическим.

"С одной стороны на Данию явно давили Соединенные Штаты, — отмечает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, — которые сегодня заявили, что "Северный поток-2" – страшная угроза для Украины. Но с другой стороны Дания не могла не выдать это разрешение. Восторжествовал здравый смысл, международное право".

Как заявил министр российской энергетики Александр Новак, Россия удовлетворена датским решением. И 30 октября согласовали самый короткий вариант, при котором труба огибает остров Борнхольм с юго-востока.

Датский участок — достаточно короткий, всего 147 километров. Как заявил глава Газпрома Алексей Миллер, сроки его строительства составляют всего около пяти недель, поэтому шанс завершить его в 2019 году все еще остается.

Степень готовности трубопровода на начало ноября составляла 83%. Оператор проекта сразу заявил, что в ближайшие недели начнет подготовительные работы и укладку труб у берегов Дании.

"Сам проект "Северный поток-2" будет завершен, трубы будут уложены. Но потребуется еще некоторое время для того, чтобы завершить пуско-наладочные работы и заполнить трубопровод газом. Коммерческое использование 1 января 2020 года не начнется, но труба уже будет лежать в море", — предупреждает Константин Симонов.

Весь проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны уже выдали разрешение на строительство.

Против проекта выступали власти Польши, Прибалтийских стран и Украины.

В "Нафтогазе" заявили, что получение разрешения от Дании было ожидаемым. Теперь, по словам главы компании Андрея Коболева, еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине. Понятно, что в Киеве опасаются того, что Россия может прекратить транзит через Украину. А это миллиарды долларов для этой проблемной экономики.

На продолжении этого транзита настаивают и в Германии.

"Мы всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее. Кстати, буквально два дня назад канцлер Германии вновь разговаривала по телефону с президентом России по этому поводу. Эту тему тоже затронули в ходе этого разговора", — отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Страны ЕС напрямую заинтересованы в поставках Газпрома. Ведь более трети газа, поставляемого в Европу, идет из России. И "Северный поток-2", наряду с Газпромом, финансировали крупнейшие энергетические компании ЕС.

Очевидно, что строительство проекта "Северный поток-2" станет большим плюс для России на трехсторонних переговорах с Киевом и Брюсселем. До сих пор они не приносили заметных результатов. Следующая встреча ожидается в конце ноября.

Но у России нет острой необходимости в транзите через Украину до завершения строительства газопровода "Северный поток-2", ведь есть и другие газопроводы. К тому же в этом году Газпром формирует в Европе рекордные запасы природного газа. В подземные хранилища уже закачен газ в объемах, необходимых для того, чтобы европейцы перезимовали.

После новостей о получении разрешения со стороны Дании акции Газпрома заметно прибавили на бирже. По итогам торгов они в плюсе более чем на 3%, достигли максимальных отметок за несколько последних лет.