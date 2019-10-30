Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу грозненский "Ахмат" на поле домашнего стадиона разгромил владивостокский "Луч" со счетом 5:1.

У победителей дубль оформил Денис Глушаков (65-я, 67-я минуты), а также по разу отличились Аблайе Мбенге (11-я минута), Уилкер Анхель (21, пенальти) и Конрад Михаляк (65). У гостей единственный мяч забил Никита Саламатов (54).

Таким образом, "Ахмат" вышел в четвертьфинал турнира, где 4 марта сыграет с победителем противостояния "Зенит" – "Томь".