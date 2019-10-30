Шипы или "липучка: специалисты рассказали, что лучше для водителей зимой

Очень скользко на дорогах будет и предстоящей ночью, из-за гололедицы синоптики уже объявили в столичном регионе желтый уровень опасности. Водителям нужно быть крайне осторожными — резкое ухудшение погоды многих застало врасплох, резину сменить пока успели далеко не все.

Это, конечно не пит-стоп "Формулы 1", но мастерам приходится поторапливаться. Большинство станций шиномонтажа перешли на систему предварительной записи, следующий клиент — через полчаса.

"Люди напуганы, все стараются резину поменять", — говорит водитель.

Основная волна желающих сменить резину хлынула буквально сегодня. Хотя сделать это нужно было, что называется еще вчера.

"Когда синоптики пообещали снег и заморозки, только тогда люди начали записываться", — рассказал Алексей Игнатьев, администратор шиномонтажа.

Сегодняшняя метель уже спровоцировала десятки мелких аварий. Вот Третье транспортное кольцо — авария.

На летней резине лучше не выезжать, а значит, пришло время для сезонного обострения извечного спора — шипы или "липучка". В лаборатории Московского автодорожного института ответ найден давно. Шипованная резина — для бездорожья. Для асфальта, пускай даже занесенного снежной кашей или покрытого коркой льда — лучше фрикционная.

"Шип не может пробить этот лед, потому, что под ним нет мягкой прослойки. И получается, что он, как бы вдавливается в шину, увлекая за собой небольшой участок резины вокруг себя. Тем самым снижает площадь пятна контакта", — пояснил Сергей Махов, специалист лаборатории эксплуатации автомобильных шин МАДИ.

На любом типе зимней резины — её можно узнать по маркировке — снежинка в горном пике, за сцепление с дорогой отвечает исключительно протектор. Его глубина должна быть не меньше четырех миллиметров. Но покрышка, на которой не проехали ни одного километра, считается опасной, если у неё истек срок годности.

Примерно за пять лет под воздействием света и воздуха резина окисляется, и покрышка теряет свои первоначальные свойства. Причем окислы эти визуально никак не заметны. Но, если по ней погладить рукой, то на ощупь она очень гладкая, как полированный стол.

Марина Мигунова уверена, что теория суха. За рулем больше тридцати лет. Прошлую зиму, в качестве эксперимента отъездила на летней резине.

"Я понимаю, что бывает гололед, но очень оперативно тут срабатывают всякие службы. Постоянно, что-то посыпают, обрабатывают дороги", — говорит она.

Автоюрист Илья Афанасьев с такой позицией категорически не согласен. Каждый десятый случай в его практике связан именно с некачественной или неподходящей резиной. Причем аварии происходят даже на пустом месте.

"Скорость невысокая, километров 20-30 в час. Машины медленно идут в пробке. Он нажимает на спуске на тормоз, система АБС не срабатывает, и машину просто вытаскивает на встречную полосу движения", — рассказал Афанасьев.

Отдельной статистики о том, сколько аварий происходит из-за непоходящих покрышек, в ГАИ не ведут. Но, по наблюдениям инспекторов, каждое седьмое ДТП зимой случается из-за плохой резины.