Россияне обыграли украинцев и возглавили турнирную таблицу чемпионата Европы по шахматам

Мужская сборная России оказалась сильнее команды Украины в матче шестого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который в эти дни проходит в грузинском Батуми. Россияне добились победы над соперником со счетом 2,5:1,5.

Дмитрий Андрейкин обыграл белыми фигурами Василия Иванчука, что и решило исход встречи. Остальные партии завершились вничью. Победа над украинцами позволила российским шахматистам набрать 11 очков и возглавить турнирную таблицу турнира.

Напомним, что командный чемпионат Европы проходит в один этап. Турнир завершится 2 ноября, когда будут сыграны матчи девятого тура.