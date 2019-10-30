Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка России

В Москве завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между столичным ЦСКА и "Уфой". Хозяева поля добились непростой победы со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Первый тайм прошел с преимуществом гостей. Только отличная игра Ильи Помазуна позволила красно-синим уйти на перерыв при ничейном счете. Во второй 45-минутке команда Вадима Евсеева не реализовала несколько отличных моментов. А уже в добавленное время Яка Бийол принес ЦСКА победу, наказав уфимцев за расточительность.

В четвертьфинале армейцы сыграют с победителем матча между московским "Спартаком" и "Ростовом", которые встретятся 31 октября на домашнем стадионе красно-белых.