Россия предложила Венгрии присоединиться к "Турецкому потоку"

Для Венгрии чрезвычайно интересно присоединение к "Турецкому потоку", отметил при посещении дождливого Будапешта президент России Владимир Путин. Это, по мнению главы российского государства, обеспечит Венгрии энергобезопасность и повысит роль Будапешта в европейской энергетике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам двусторонней встречи добавил, что Венгрию не устраивают поставки российского газа только через Украину. Он признался, что Будапешт рассматривает разные возможности и разные направления поступления газа, сообщает РИА Новости. Чем их будет больше, тем лучше, констатировал Орбан. А чем быстрее Будапешт присоединится к "Турецкому потоку", тем менее он будет уязвим, продолжил венгерский премьер.

Кроме того, Орбан обратил внимание и на "сербский аспект" в вопросе поставок газа. При этом он подчеркнул надежность Белграда в качестве венгерского партнера. Он выразил понимание тому, что Сербия хочет получать газ не только со стороны Венгрии, но и через альтернативные направления. Орбан уверен, что Венгрия и Сербия решат этот вопрос с учетом интересов обеих стран.

Работы по проекту "Турецкий поток" с Болгарией и Сербией будут завершены к концу 2020 года, пообещал в Будапеште президент России. Путин добавил, что до конца 2019 года будет завершена прокладка труб "Турецкого потока" по дну Черного моря.