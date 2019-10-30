Кубок России. "Зенит" забил в ворота "Томи" четыре безответных мяча

Санкт-петербургский "Зенит" не встретил серьезных проблем в матче 1/8 финала Кубка России против томской "Томи". Команда Сергея Семака разгромила соперника со счетом 4:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

За сине-бело-голубых отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов. В четвертьфинале "Зенит" встретится с грозненским "Ахматом", ранее разгромившим "Луч" из Владивостока со счетом 5:1.

Еще в одном матче 1/8 финала ярославский "Шинник" оказался сильнее "Нижнего Новгорода". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались футболисты из Ярославля.