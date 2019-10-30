Он говорить о себе заставил: игра ума профессора Гусейнова всколыхнула русский язык

"Преподаватель университета, входя в публичное пространство, должен думать о том, что его поведение отражается на репутации его коллег", то есть других сотрудников и руководства Высшей школы экономики, ректору которой Ярославу Кузьминову пришлось комментировать весьма неприятную историю, связанную с профессором факультета гуманитарных наук Гасаном Гусейновым. Точнее, с его нашумевшей публикацией в Facebook, где, во-первых, современная Россия была названа "авгиевыми конюшнями". И во-вторых, отдельно досталось русскому языку: он, мол, "убогий и клоачный". Да еще русский язык якобы становится причиной страданий иностранцев в Москве, поскольку им приходится его учить. Реакция общественности — преимущественно жесткая: от призывов срочно уволить до предложений завести уголовное дело за разжигание розни. Хотя все тот же Ярослав Кузьминов, судя по его риторике, считает, что речь, прежде всего, о "неоднозначных толкованиях". Да и сам Гусейнов на это уже ответил.

Не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна. Это еще одна яркая цитата из того же поста в соцсетях профессора Гасана Гусейнова, личное мнение которого вызвало активную полемику.

За сутки пост набрал полторы тысячи комментариев, часть которых, скажем откровенно, мысль филолога в некотором смысле подтверждает. Да и сам он пояснил: речь шла не о самом языке "великом, богатом и прекрасном", а о "низменности" нынешней речи в России.

"Техника простая — надо выдать частную, дневниковую запись за статью, потом вырвать из контекста главную мысль. Хотя я ясно говорю, о том клоачном грязном языке, на котором сегодня люди говорят потому, что либо разучились говорить на другом, о котором я не пишу в этой дневниковой записи, либо не хотят учиться", — поясняет профессор, преподавателя факультета гуманитарных наук Гасан Гусейнов.

О смысле заявления Гусейнова безусловно можно поспорить в зависимости от того, кто и как его понял. Вот только спор этот дошел до ксенофобии в комментариях. Причем их авторы предлагают судить профессора по 282 статье Уголовного кодекса России.

"У нас отсутствует культура дискуссии, культура восприятия текстов. Как я понимаю, профессор Гусейнов извинился и сказал, что имел в виду, попытался сгладить ситуацию, но этот поток угроз и проклятий продолжается. Высказываются предположения, что в отношении филолога может быть возбуждено уголовное дело по 282 статье. Я считаю, что криминала в его высказываниях не было", — оценил первоисточник, из которого разгорелся весь сыр-бор, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Наверное, форму своего сообщения преподаватель, у которого, к слову, больше 20 лет педагогического стажа и диссертация по специальности "языкознание", мог выбрать и более удачную. Не сообщать, например, о проблемах русского языка, используя для этого высказывания, которые назовут алармисткими.

"Понимаете, с лингвистической точки зрения, возможно, можно искать, копаться, искать построения, но это игра ума. Бьют не по паспорту, бьют по морде. Он откровенно нахамил, он откровенно перешел границы. Он откровенно высказался крайне русофобски. И какие бы ни были за этим мотивы, ты либо извиняешься, мы же не требуем, чтобы он застрелился, но хотя бы либо он сам, либо Высшая школа экономики, — кто-то должен принести извинения", — считает экс-советник президента по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Спорно и заявление профессора и о дефиците инопрессы. Мол, в том же Берлине читают газеты на разных европейских языках, а в "этой стране" — их днем с огнем!

В России выпускают издания на 65 языках. Да, бумажные распространяют по подписке, в киосках их почти нет. В широком доступе — электронные. И якобы заметка об этом — дневник, и вообще не о политике. Но те, кто читал — тоже весьма образованные люди — увидели почему-то другое.

"Я удивился, что он все перевел в плоскость полуполитическую, полуидеологическую, пропагандистскую. Прозвучало словосочетание, которое должно было давно умереть — "эта страна". Меня это очень удивило", — отмечает разность восприятия словосочетания "эта страна" с точки зрения русского и английского языков филолог-русист, писатель Владимир Елистратов.

Действительно, выражение "эта страна" может удивить тех, кто не подписан в соцсетях на профессора Гусейнова. Не можем утаить, что ему принадлежат и другие изречения. Россию, он часто называет Эрэфией. Пишет, что она "становится злее позднего совка". Много подобного, за что часто и обвиняется в русофобии.

"Он воспитывает студентов в духе русофобии, никаких сомнений, — убежден политолог Сергей Марков. — Он передает им свои ценности, а он является образованным, умным человек, в этом нет никаких сомнений. Но в этом то и трагедия, что протофашистские взгляды, по сути, разделяются иногда и умными людьми".

Официальный комментарий в вузе, где преподает Гусейнов, дали. О каких-либо наказаниях для преподавателя речи не идет. Заявили: "все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других".