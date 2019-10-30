Дик Адвокат возглавил "Фейеноорд"

Экс-тренер сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Дик Адвокат возглавил нидерландский клуб "Фейеноорд". Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

О заключении соглашения с Адвокатом сообщил официальный сайт клуба. На посту главного тренера роттердамской команды он сменил Япа Стама, ранее ушедшего в отставку.

Напомним, что "Фейеноорд" после 11 туров занимает 12-е место в чемпионате Нидерландов, набрав 14 очков.