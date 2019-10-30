Баскетболисты ЦСКА уступили "Олимпиакосу" в Евролиге

Столичный ЦСКА не смог на домашнем паркете одолеть греческий "Олимпиакос" в рамках пятого тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу. Гости добились победы над соперником со счетом 84:79 (18:24, 25:15, 21:21, 20:19).

Брэндон Пол стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 20 очков. У армейцев 22 балла на свой счет записал Майк Джеймс.

В следующем туре армейцы сыграют в гостях с санкт-петербургским "Зенитом". Эта встреча пройдет 1 ноября.